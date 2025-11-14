Em meio a discussão sobre sucessão de Bolsonaro, Flávio posta foto com TarcísioReprodução Redes Sociais
Em meio a discussão sobre sucessão de Bolsonaro, Flávio posta foto com Tarcísio
Os dois são cotados para herdar o lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado
Entenda os próximos passos caso Eduardo Bolsonaro vire réu
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para aceitar a denúncia contra filho de ex-presidente
Moradores de Rio Bonito do Iguaçu podem pedir saque do FGTS
Cidade do Paraná foi uma das mas afetadas por tornado
Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual
Almeida deixou o governo Lula em setembro do ano passado, depois que veio a público que a ONG Me Too Brasil havia recebido relatos de assédio sexual envolvendo o então ministro
Procurador afirma que 'equiparar facções criminosas ao terrorismo não corrige falhas históricas'
Vladimir Aras criticou o relatório apresentado pelo deputado Guilherme Derrite
Diretora é afastada após câmera ser encontrada dentro do banheiro de escola
Segundo pais de estudantes, os equipamentos teriam sido colocados a pedido da diretora da unidade, informou a pasta
