Vista aérea de casa destruída após explosão que causou um incêndio. Local armazenava fogos de artifício de forma clandestinaFábio Vieira/Estadão
A loja, que fica a mais de 100 metros de distância do local da explosão, funciona 24 horas. O Estadão entrou em contato com o McDonald's para saber se alguém se feriu com os estilhaços e aguarda retorno.
"Ademais, (os agentes) esclarecem que a explosão foi de tal proporção que os vidros do restaurante McDonald's estabelecido do outro lado da via estouraram", diz trecho do relato. Segundo o BO, diversos imóveis e veículos foram danificados com a explosão. Um portão foi parar em cima de um carro estacionado, relataram os agentes.
A residência onde aconteceu a explosão está localizada na Rua Francisco Bueno, 73. Já a loja do McDonald’s fica na Avenida Salim Farah Maluf, na direção dos fundos da casa. A unidade do restaurante de fast food foi inaugurada há menos de um mês, em 16 de outubro.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o local onde a explosão aconteceu era utilizado como um depósito irregular de fogos de artifício. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. As causas da ocorrência estão sendo investigadas.
Câmeras de monitoramento registraram o momento em que rajadas de fogos de artifício cruzam a Avenida Salim Farah Maluf. Após a detonação do material explosivo, foi possível ver fogos e fumaça enquanto os carros transitavam pela via, que fica a poucos metros de distância da casa onde a explosão aconteceu.
Segundo a SSP, a avenida chegou a ser interditada temporariamente para garantir a segurança das equipes que atuavam no local.
