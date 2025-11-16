Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava as placas dianteira e traseira de um carro - Divulgação

Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava as placas dianteira e traseira de um carroDivulgação

Publicado 16/11/2025 12:04

Ceará - Um homem de 35 anos, utilizando uma cadeira de rodas, foi preso pela segunda vez no intervalo de dez dias em Fortaleza. No caso mais recente, ele foi detido por suspeita de cometer uma série de assaltos na cidade.

De acordo com a Guarda Municipal de Fortaleza, a segunda prisão foi realizada depois que o homem tentou assaltar uma farmácia e um ônibus, utilizando uma faca, nesta quinta-feira (13).

Durante a ação, ele chegou a arrancar a placa do veículo e jogou uma pedra contra o para-brisa do ônibus. O homem foi conduzido ao 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa.



No dia 2 de novembro, o cadeirante foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava as placas dianteira e traseira de um carro, no bairro Cidade dos Funcionários.

Após identificar o suspeito, ele foi preso. Com ele, os agentes apreenderam outras placas veiculares que haviam sido furtadas em diferentes pontos da cidade.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e dano.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Após passar por uma audiência de custódia, ele foi solto. A Justiça considerou que o crime cometido era de menor potencial ofensivo.