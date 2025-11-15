Previsão é de chuvas fortes, trovoadas, queda de granizo e ventos de mais de 100 quilômetros por horaReprodução
Tempestades com granizo e ventos fortes podem atingir quatro estados neste domingo
Frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai
Ministério da Saúde faz acordo para construção do primeiro hospital inteligente do SUS
Segundo o ministro Alexandre Padilha, o projeto só é possível graças à cooperação internacional
Enem 2025: dicas de especialistas incluem pausa nos estudos e foco na logística até a hora do exame
Candidatos contam como se preparam para encarar 5 horas de prova
Jovem é morto pela polícia durante surto de esquizofrenia
Polícia Civil e Corregedoria da Brigada Militar concluíram que os agentes atiraram em legítima defesa
PM que baleou e matou campeão de jiu-jitsu Leandro Lo deixa presídio militar
Henrique Otavio Oliveira Velozo foi absolvido pelo júri popular
Mulher de Noam Chomsky nega que marido tenha intermediado ligação entre Lula e Epstein
Linguista disse que esteve presente em toda a visita do marido ao petista na prisão e não presenciou ligação
