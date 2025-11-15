Previsão é de chuvas fortes, trovoadas, queda de granizo e ventos de mais de 100 quilômetros por hora - Reprodução

Previsão é de chuvas fortes, trovoadas, queda de granizo e ventos de mais de 100 quilômetros por horaReprodução

Publicado 15/11/2025 21:37

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre o risco de tempestades a partir do domingo, 16, em nove Estados, entre eles o Paraná, onde sete pessoas morreram na semana passada após a passagem de um tornado.

A previsão é de chuvas fortes, trovoadas, queda de granizo e ventos de mais de 100 quilômetros por hora, que podem se estender pela segunda-feira, 17.

Inicialmente, a frente fria deve afetar áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Nesses Estados, a situação é de "grande perigo", com risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário, segundo o alerta vermelho do Inmet.

Veja os Estados que podem ser afetados pelo ciclone extratropical:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

São Paulo

Minas Gerais

Mato Grosso

Goiás

Rio de Janeiro

A frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai.

"Esta será uma frente fria intensa para a época do ano e deverá promover fortes instabilidades em seu avanço rumo aos Estados do Centro-Oeste e Sudeste", informou o Instituto Nacional de Meteorologia.

A partir da madrugada de segunda-feira, cidades de São Paulo podem ser afetadas. Em um primeiro momento, os efeitos meteorológicos devem ser observados em municípios do sudoeste paulista, mas depois todo o Estado deve enfrentar "tempo severo", de acordo com as previsões do Inmet.

Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair significativamente. Há previsão de geadas no Sul a partir da terça-feira, 18.