Herick Cristian da Silva Vargas, de 29 anos, estava desarmado, mas resistiu à abordagem policialReprodução
Jovem é morto pela polícia durante surto de esquizofrenia
Polícia Civil e Corregedoria da Brigada Militar concluíram que os agentes atiraram em legítima defesa
PM que baleou e matou campeão de jiu-jitsu Leandro Lo deixa presídio militar
Henrique Otavio Oliveira Velozo foi absolvido pelo júri popular
Mulher de Noam Chomsky nega que marido tenha intermediado ligação entre Lula e Epstein
Linguista disse que esteve presente em toda a visita do marido ao petista na prisão e não presenciou ligação
Com voto de Cármen Lúcia, STF tem unanimidade para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação
Filho do ex-presidente é acusado de atrapalhar o andamento do processo da trama golpista
Unesp demite professor após 44 denúncias de assédio
Ele também teria proferido falas racistas, xenofóbicas e machistas
PF apreende mais de R$ 26 mil em notas falsas em Manaus
Ações foram realizadas após análise de dados e identificação de objetos suspeitos no fluxo postal
