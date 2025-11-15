Milhares de pessoas são esperadas na marcha para exigir 'soluções reais' para o aquecimento global - AFP

Publicado 15/11/2025 08:54 | Atualizado 15/11/2025 08:56

O quinto dia da COP-30 foi marcado por mais uma manifestação de povos indígenas na entrada da Zona Azul. Enquanto as delegações negociavam lá dentro, o presidente da COP, André Corrêa do Lago, tratava com os indígenas na parte de fora.

Após três anos, esta é a primeira Cúpula do Clima a acontecer em um país democrático. Neste sábado, 15, a Marcha Mundial pelo Clima sairá pelas ruas de Belém. A expectativa é de que milhares de integrantes de movimentos sociais e ativistas ambientais participem do ato.

O programa também traz uma entrevista com a atriz paraense Dira Paes, que volta ao Estado para participar de sessões especiais de ‘Pasárgada’, filme que marca sua estreia na direção.