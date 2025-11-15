Milhares de pessoas são esperadas na marcha para exigir 'soluções reais' para o aquecimento globalAFP
COP30: Marcha pelo Clima reúne ativistas um dia após manifestação indígena
Expectativa é de que milhares de integrantes de movimentos sociais e ambientais participem do ato
Prefeito é expulso após agredir jornalista na COP30
Aurélio Goiano afirma que foi provocado e que estariam divulgando informações falsas sobre ele
Júri popular absolve PM acusado de matar campeão mundial jiu-jitsu Leandro Lo
Investigações apontam que o policial se desentendeu com o atleta e atirou contra ele na cabeça
SP: Número de imóveis interditados em explosão cai para 11
Acidente deixou um morto e dez feridos
Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões
Números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53
Em meio a discussão sobre sucessão de Bolsonaro, Flávio posta foto com Tarcísio
Os dois são cotados para herdar o lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado
