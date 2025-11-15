Explosão afetou carros em importante avenida de São Paulo - Reprodução / X

Publicado 15/11/2025 07:39

A Defesa Civil de São Paulo reduziu nesta sexta-feira (14), de 23 para 11 o número de imóveis interditados após a explosão ocorrida no Tatuapé , Zona Leste da capital paulista, na noite de quinta-feira (13).Desse total, dez residências estão totalmente interditadas e uma está parcialmente.

Na manhã de quinta, eram 12 residências totalmente interditadas e 11 parcialmente, totalizando 23 imóveis. Após nova vistoria, o número foi reduzido. Das famílias desabrigadas, a maioria foi para residências de parentes e uma foi encaminhada para atendimento pela Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS).

A explosão ocorreu em uma casa nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, altura da Avenida Celso Garcia. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a residência era utilizada como um depósito clandestino de fogos de artifício. A explosão, registrada por volta das 19h50, atingiu imóveis vizinhos, derrubou estruturas metálicas e provocou danos em diversos veículos estacionados na região.

"Durante o rescaldo, o Corpo de Bombeiros acionou o Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar, que localizou um corpo carbonizado entre os escombros. A vítima, um homem, seria o suspeito de armazenar ilegalmente artefatos explosivos no interior do imóvel", afirmou a SSP.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça, nos arredores de prédios. Um vídeo feito por câmeras de monitoramento captaram o momento da forte explosão, com rajadas de fogos de artifícios cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo".

A área precisou ser isolada e, em decorrência do fogo, não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de balão e danos em transformadores da rede de transmissão elétrica.

Investigação

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da explosão. "O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal no 30° DP (Tatuapé)", disse a SSP.

A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal, segundo a pasta.

"O armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos", afirmou o órgão.