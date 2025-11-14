Ex-ministro Silvio de Almeida - Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 14/11/2025 22:31 | Atualizado 14/11/2025 22:32

A Polícia Federal indiciou o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, no âmbito da investigação que apura denúncias de assédio e importunação sexual atribuídas a ele. O procedimento corre sob sigilo.

O relatório produzido pelos investigadores já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o material está sob relatoria do ministro André Mendonça, responsável por decidir o envio do caso à Procuradoria-Geral da República, que dará o próximo encaminhamento.

Almeida deixou o governo Lula em setembro do ano passado, depois que veio a público que a ONG Me Too Brasil havia recebido relatos de assédio sexual envolvendo o então ministro. Ele nega as acusações.

A defesa afirmou que não irá comentar o indiciamento.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, está entre as mulheres que acionaram a ONG. Ela prestou depoimento à Polícia Federal durante a investigação.