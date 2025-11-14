Deputada Júlia Zanatta (PL-SC)Câmara dos Deputados
Deputada Júlia Zanatta pode se tornar alvo da PGR por emenda de R$ 800 mil a clube de tiro
Representação foi apresentada nesta sexta-feira pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC)
Belém: movimentos sociais preparam Marcha Mundial pelo Clima na COP30
Ativistas esperam representantes de todos os continentes neste sábado
Instituto Histórico e Geográfico do DF sofre invasão e vandalismo
Bandidos levaram coleção de moedas e objetos da inauguração da capital
Motta sobre PL Antifacção: 'É hora de partidos deixarem disputa por dividendos eleitorais'
Presidente da Câmara afirmou que é preciso 'endurecer penas e enfrentar a impunidade'
Justiça italiana marca audiência de extradição de Carla Zambelli para o fim de novembro
Deputada já foi condenada duas vezes pelo STF
Enem 2025: confira orientações para o segundo dia de provas
Portões serão fechados impreterivelmente às 13h
