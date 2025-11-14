Instituto Histórico e Geográfico do DF sofre invasão e vandalismo Divulgação/IHGDF
Instituto Histórico e Geográfico do DF sofre invasão e vandalismo
Bandidos levaram coleção de moedas e objetos da inauguração da capital
Bandidos levaram coleção de moedas e objetos da inauguração da capital
Motta sobre PL Antifacção: 'É hora de partidos deixarem disputa por dividendos eleitorais'
Presidente da Câmara afirmou que é preciso 'endurecer penas e enfrentar a impunidade'
Justiça italiana marca audiência de extradição de Carla Zambelli para o fim de novembro
Deputada já foi condenada duas vezes pelo STF
Enem 2025: confira orientações para o segundo dia de provas
Portões serão fechados impreterivelmente às 13h
Redução proposta pela União no PL Antifacção já é prevista em lei, e penas devem aumentar
Posts desinformam ao dizer que texto do Poder Executivo beneficiaria membros de organizações criminosas
Haddad cobra Câmara sobre votação de projeto do devedor contumaz
Ministro da Fazenda lembrou que a proposta está em tramitação há oito anos
