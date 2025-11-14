Belém: movimentos sociais preparam Marcha Mundial pelo Clima na COP30 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 14/11/2025 20:43

Movimentos sociais e coletivos populares esperam reunir milhares de pessoas nas ruas de Belém, neste sábado (15), para a Marcha Mundial pelo Clima. A manifestação vai reunir integrantes da Cúpula dos Povos e da COP das Baixadas, e ocorrerá de forma paralela às atividades e reuniões da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). A expectativa da organização da Cúpula dos Povos é que o ato conte com participação de representantes de organizações de todos os continentes, além de uma forte representação das comunidades paraenses.



Uma carta da Cúpula dos Povos deverá ser lançada ao final da marcha, sintetizando uma série de reivindicações, como demarcação de territórios tradicionais, necessidade de financiamento para uma transição justa rumo a uma economia de baixo carbono e ações efetivas para adaptação climática mitigação das emissões dos gases que causam o aquecimento global.



Após ser realizada, nos últimos anos, em países com sistemas políticos não democráticos, a COP30 em Belém retoma uma presença marcante da sociedade civil. Ao longo dessa semana, por exemplo, uma série de manifestações vem ocorrendo na cidade. Numa delas, indígenas e ativistas chegaram a entrar em confronto com seguranças na Zona Azul, área oficial de negociações.



Populações extrativistas também marcharam pelas ruas da cidade pedindo reconhecimento de seu papel na proteção das florestas e indígenas Munduruku, que estão sofrendo pressão do garimpo e do agronegócio no coração da Amazônia conseguiram se reunir com autoridades brasileiras após uma manifestação na entrada principal da COP30.

Na marcha deste sábado, segundo a organização, lideranças indígenas, amazônicas, comunitárias, representantes do poder público e da iniciativa privada, organizações nacionais e estrangeira estarão nas ruas. Durante o trajeto, estão programadas atividades culturais como oficinas de estandartes e cartazes, bonecos infláveis gigantes com personagem do Comitê COP30 e o Cortejo Visagento, um desfile simbólico da cultura paraense que destaca figuras folclóricas como o Curupira, espírito guardião da floresta.



Neste ano, o tema escolhido foi Lutar e Resistir contra os Predadores da Vida Disfarçados de Progresso, em referência aos impactos ambientais de catástrofes climáticas. A concentração da passeata será no Mercado São Brás. E o ponto de chegada está previsto para a Aldeia Amazônica.



"Trata-se de um grande momento de vazão de demandas populares e de poder decisório global”", define Carol Santos, da diretoria do Engajamundo, organização que integra a Aliança dos Povos pelo Clima e é formada por jovens de todo o país que atuam em causas de transformação social.



Para Anais Cordeiro, do Comitê Chico Mendes, há uma grande mobilização de povos indígenas e comunidades tradicionais e periféricas para a Marcha Mundial do Clima e para debates e negociações na COP 30. O Comitê Chico Mendes também estará presente no Espaço Chico Mendes e na Fundação Banco do Brasil, no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, entre os dias 7 e 21.



"Os desafios são grandes e a cooperação internacional é determinante na nova governança global", alerta Lygia Nassar, diretora-adjunta do Laboratório da Cidade, organização da sociedade civil de Belém atuante no debate sobre o clima junto às comunidades periféricas.



A pressão das ruas é fundamental para sensibilizar os convidados oficiais, diz Marcos Wesley, do Comitê COP 30. Um documento do grupo, intitulado Nossa Chance para Adiar o Fim do Mundo, apresenta mais de 30 propostas de diversas comunidades sobre a agenda climática. Cerca de cem organizações ligadas ao comitê participaram dessa construção coletiva.



A Cúpula dos Povos ocorre no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), à beira do Rio Guamá. O evento começou oficialmente na última quarta-feira (12), como uma barqueata pelo rio, com a participação de centenas de embarcações e um grito coletivo por justiça ambiental e climática.



A cúpula popular segue até domingo (16), quando será encerrada com um balanço geral. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, é esperado na Cúpula dos Povos para a reunião de encerramento, onde deverá receber formalmente demandas das entidades, que podem ajudar na pressão pelas negociações da conferência que se seguirão pela próxima semana.