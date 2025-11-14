Frente fria deve chegar à Região Sudeste na segunda-feiraFernando Frazão/Agência Brasil
O aviso vermelho emitido pelo Inmet indica que a tempestade pode provocar chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas e até queda de granizo. Segundo a meteorologista Marcia Seabra, existe uma condição para a formação de um ciclone extratropical.
“Na segunda-feira, essa frente fria também deve atingir a Região Sudeste, chegando ao estado de São Paulo”, alertou.
Cuidados
Diante do cenário, foi feita nesta sexta-feira, 14, uma reunião de preparação com as defesas civis estaduais e municipais.
O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, afirmou que essa reunião organiza as ações para o fim de semana, segundo divulgou o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Ferramenta
Nos casos de alertas, as informações aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo se estiver em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito.
A ferramenta traz, por exemplo, informações sobre as medidas de proteção que devem ser tomadas. “A população precisa ficar atenta aos alertas e adotar as medidas de autoproteção disponíveis nos canais das defesas civis”, acrescentou o diretor do Cenad.
