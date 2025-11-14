Diretora é afastada após câmera ser encontrada dentro do banheiro de escola Reprodução
Diretora é afastada após câmera ser encontrada dentro do banheiro de escola
Segundo pais de estudantes, os equipamentos teriam sido colocados a pedido da diretora da unidade, informou a pasta
SP: Explosão de casa quebrou vidros de loja de fast food a mais de 100 m de distância
Informação foi relatada por um policial militar e uma guarda civil no boletim de ocorrência do caso, registrado no 30º Distrito Policial
Defesa Civil alerta população para tempestade no Sul e Centro-Oeste
Estão previstas chuvas acima de 100 mm em 24 horas e queda de granizo
Deputada Júlia Zanatta pode se tornar alvo da PGR por emenda de R$ 800 mil a clube de tiro
Representação foi apresentada nesta sexta-feira pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC)
Belém: movimentos sociais preparam Marcha Mundial pelo Clima na COP30
Ativistas esperam representantes de todos os continentes neste sábado
Instituto Histórico e Geográfico do DF sofre invasão e vandalismo
Bandidos levaram coleção de moedas e objetos da inauguração da capital
