PF apreendeu notas falsas encaminhadas por encomendas postais - Divulgação/ PF

Publicado 15/11/2025 10:44

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 26 mil em notas falsas encaminhadas por encomendas postais dos Correios nesta sexta-feira (14), em Manaus. Ninguém foi preso.



Segundo a corporação, quatro ações diferentes foram realizadas após análise de dados e identificação de objetos suspeitos no fluxo postal. Os agentes inspecionaram as encomendas e localizaram valores de R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 5.000 e R$ 19.800, sendo a última a maior apreensão do dia, com quase R$ 20 mil em uma única remessa.

"Entre o material apreendido havia cédulas de R$ 200, R$ 100, R$ 50, além de notas de R$ 20 e R$ 10, todas em excelente estado de conservação e embaladas de forma a dificultar a detecção", explicou a PF.



A Polícia Federal instaurou investigação para identificar os remetentes e destinatários das encomendas. Todo o material foi encaminhado para análise técnica.