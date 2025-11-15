Segundo dia de prova do Enem acontece neste domingo (16)Paulo Pinto/Agência Brasil
Especialistas aconselham que este o momento final é a hora exata de dar um "Pause" nos estudos e apertar o botão "Start" na logística de deslocamento e preparação do que vai levar para a sala de aplicação do Enem. Somente depois é chegada a hora de relaxar antes do Enem.
O estudante de Brasília, João Pedro Pinheiro Oliveira, de 17 anos, é um dos mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados no exame nacional. João entende que, na reta final, não é hora de estudar mais nada na tentativa de aprender algo. O que ele tinha que aprender foi durante o ano de preparação.
“Vou somente ver um vídeo ou outro que me ajude em um macete final”, exemplifica.
O jovem deseja cursar a graduação de Administração e, apesar de considerar que foi bem na prova do último domingo (9), agora, para o segundo dia, ele se diz ainda mais confiante.
Como estratégia, quando João estiver frente a frente com o caderno de provas, João quer na Teoria de Resposta ao Item (TRI), adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para pontuar o desempenho final de cada candidato.
Tranquilidade de quem estudou
Desde o início do ano, tenho focado nas matérias que mais caem no Enem e, agora, para esse último mês fiz somente uma revisão pontual e dediquei a sexta-feira para uma última revisão de fórmulas, porque tenho medo de esquecê-las no meio da prova. Amanhã, vou ficar tranquila”, disse a estudante.
Sofia ainda não escolheu o que irá cursar na universidade, somente tem a certeza que será um curso da área de área de humanas. E uma das estratégias que ela adotou para ficar bem psicologicamente para o segundo dia de provas foi não conferir o gabarito oficial das provas realizadas no domingo passado (9) e divulgado nesta quinta-feira (13).
Palavra de quem entende
Para o docente, a prioridade deve ser o descanso, como destacado pelos dois concluintes do ensino médio.
“O candidato não deve se esquecer de descansar antes da prova para chegar menos ansioso e com a cabeça mais tranquila para fazer a prova. Nada de chegar muito afobado”, prega o professor Samuel Ribeiro.
“Kit sobrevivência”
O objetivo é evitar qualquer tipo de imprevisto ou ter tempo suficiente para solucionar possíveis problemas de última hora.
É recomendável também levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso. O documento tem o endereço e o número certo da sala de prova.
O candidato também deve ensacar lanches leves e práticos e garrafa de água em material transparente, sem rótulo, para se hidratar. A estudante Sofia escolheu chocolate e sucos de uva e de laranja, como fonte de energia para se dedicar integralmente às respostas da prova.
“No domingo de manhã, estarei completamente relaxada para ir para a prova tranquila. Com caneta, documento, chocolatinho e um suco gostoso”, diz confiante.
Nesta véspera do Enem, os participantes devem confirmar o tempo de deslocamento até o local da prova e calcular uma boa margem de segurança, afinal, os portões serão fechados pontualmente às 13 horas, no horário de Brasília, em todos os locais de prova do país. Portanto, a orientação é chegar cedo!
Diante das 90 questões
“Lembre-se de passar aquele olho geral na prova e ver quais são as questões que já sabe fazer. Isso já representa um ponto bom para se tranquilizar.”
Mais uma estratégia é priorizar aquelas questões que são mais fáceis de fazer para agilizar a solução das questões.
Mas, atenção: “Nem sempre aquelas questões que o candidato sabe fazer, serão as questões também mais rápidas, Por isso, também tem que ter uma estratégia conta para isso”, chama à atenção o professor.
Por fim, a dica de ouro é sempre ler muito atentamente as questões. “Há muitas questões ali, principalmente de estatística, que é o caso de química, que trazem alguns assuntos que a gente tem como garimpar, no texto referente à questão.”
Enem 2025
As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo).
A saída dos participantes será autorizada a partir das 15h30, sem a prova.
Já aqueles que quiserem levar consigo o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.
