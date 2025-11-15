Thaísa Hoffmann Jonasson é mulher do ex-procurador-geral do INSS Virgílio de Oliveira FilhoLula Marques/Agência Brasil
Mendonça determina prisão domiciliar de mulher de ex-procurador do INSS, mãe de bebê de 1 ano
Ministro determinou também o monitoramento eletrônico de Thaísa Hoffman e a proibição de manter contato com os demais investigados, exceto o marido
Tempestades com granizo e ventos fortes podem atingir quatro estados neste domingo
Frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai
Ministério da Saúde faz acordo para construção do primeiro hospital inteligente do SUS
Segundo o ministro Alexandre Padilha, o projeto só é possível graças à cooperação internacional
Enem 2025: dicas de especialistas incluem pausa nos estudos e foco na logística até a hora do exame
Candidatos contam como se preparam para encarar 5 horas de prova
Jovem é morto pela polícia durante surto de esquizofrenia
Polícia Civil e Corregedoria da Brigada Militar concluíram que os agentes atiraram em legítima defesa
PM que baleou e matou campeão de jiu-jitsu Leandro Lo deixa presídio militar
Henrique Otavio Oliveira Velozo foi absolvido pelo júri popular
