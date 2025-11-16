Padre Alexsandro da Silva Lima, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina - Reprodução/ redes sociais

Publicado 16/11/2025 10:44 | Atualizado 16/11/2025 10:45

O padre Alexsandro da Silva Lima, 44 anos, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina, foi encontrado morto neste sábado (15), em uma região de mata em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O líder religioso estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (14). Dois homens foram presos.

O corpo do religioso foi encontrado enrolado em um tapete, com cortes profundos no pescoço provocados por facadas e lesões na cabeça causadas por golpes de martelo. Segundo a Polícia Civil, ele foi morto dentro de sua própria casa e levado até o local onde foi abandonado.

Após buscas, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) localizaram o carro do padre, um Jeep Renegade, circulando pela cidade. Dentro do veículo estavam os suspeitos, que confessaram o crime. Com eles, os policiais apreenderam uma faca, um martelo e objetos pessoais da vítima.

Os dois disseram que mataram o padre para roubar o carro, dinheiro, joias e outros pertences. Um deles afirmou ter cometido o assassinato, enquanto o outro afirmou ter ajudado a ocultar o corpo. A polícia segue investigando o caso.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina publicou uma nota lamentando a morte do pároco e pediu orações. O velório deve acontecer em Dourados e Douradina, e os detalhes serão divulgados pela Diocese.





