Padre Alexsandro da Silva Lima, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de DouradinaReprodução/ redes sociais
Padre é encontrado morto com sinais de esfaqueamento e marteladas em MS
Dois homens foram presos com o carro da vítima
Enem 2025: candidatos fazem prova de matemática e ciências da natureza neste domingo
Mais de 4,81 milhões inscritos no confirmados no exame
Mendonça determina prisão domiciliar de mulher de ex-procurador do INSS, mãe de bebê de 1 ano
Ministro determinou também o monitoramento eletrônico de Thaísa Hoffman e a proibição de manter contato com os demais investigados, exceto o marido
Tempestades com granizo e ventos fortes podem atingir quatro estados neste domingo
Frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai
Ministério da Saúde faz acordo para construção do primeiro hospital inteligente do SUS
Segundo o ministro Alexandre Padilha, o projeto só é possível graças à cooperação internacional
Enem 2025: dicas de especialistas incluem pausa nos estudos e foco na logística até a hora do exame
Candidatos contam como se preparam para encarar 5 horas de prova
