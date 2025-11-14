Idosa, de 66 anos, foi vítima do 'golpe do bilhete premiado'Arquivo / Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Idosa perde R$ 3,2 milhões no 'golpe do bilhete premiado'
Operação da Polícia Civil bloqueou R$ 74,7 milhões da quadrilha e prendeu duas suspeitas por uso de documento falso
MG: Incêndio de grandes proporções atinge lote com materiais recicláveis e gera fumaça tóxica
Autoridades pedem que a população evite o local
Explosões em São Paulo: suspeito de armazenar fogos de artifício é encontrado carbonizado
Outras 10 pessoas ficaram feridas
Detento foge de presídio ao levar lixo para fora em MG; veja o vídeo
Câmera de segurança registrou o momento
Justiça britânica declara BHP responsável por tragédia da barragem em Mariana
Desastre completou 10 anos no início do mês de novembro
Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornado
Mais de 800 pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem de três tornados pela região Sul do País
