Idosa, de 66 anos, foi vítima do 'golpe do bilhete premiado'Arquivo / Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 14/11/2025 09:26 | Atualizado 14/11/2025 09:40

Uma idosa, de 66 anos, foi vítima do "golpe do bilhete premiado" e perdeu R$ 3,2 milhões em São José dos Campos, São Paulo. A Operação Golpe da Sorte, deflagrada, nesta quarta-feira (12), pela Polícia Civil em várias cidades do Brasil, descobriu o esquema. A Justiça bloqueou R$ 74,7 milhões dos investigados, e duas mulheres foram presas.

No "golpe do bilhete premiado", os bandidos entram em contato com as vítimas, geralmente pessoas com maior poder aquisitivo, e dizem estar com um bilhete de loteria premiado, mas que não conseguem resgatar. Eles então oferecem o bilhete à vítima em troca de depósitos em um valor menor do que seria o prêmio. A idosa, que perdeu cerca de R$ 3,2 milhões, sofreu o golpe em novembro de 2024.

Com base na investigação, a Justiça determinou o bloqueio de 23 contas bancárias ligadas à quadrilha, totalizando R$ 74,7 milhões. Durante a operação, duas mulheres foram presas em flagrante por uso de documento falso.

Também foram apreendidos computadores, pen drives, celulares, documentos e um veículo que teria sido utilizado pelos suspeitos. A Polícia Civil continua investigando outros possíveis integrantes e buscando identificar se há mais vítimas.