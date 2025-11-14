Homem foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde permanece internado sob escoltaReprodução / Google Street View
Homem é baleado após agredir os pais e atacar policiais em MG
Suspeito, de 42 anos, resistiu à ação da PM, tentou desarmar um militar e acabou atingido na perna antes de ser levado ao hospital sob escolta
Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação
Segundo a PGR, o parlamentar buscou apoio nos EUA para contestar o processo que levou à condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado
Imagens mostram momento de explosão em casa clandestina de fogos de artifício em SP
Uma pessoa que estava na residência morreu
Vídeo: Padre leiloa a própria cueca por R$ 3 mil em festa
Thiago Zanardi afirmou que todo o momento não passou de uma brincadeira entre os paroquianos
COP30: Nova manifestação de indígenas bloqueia entrada principal da conferência
Carros da Polícia Militar, bombeiros e agentes da Força Nacional estão de guarda
Idosa perde R$ 3,2 milhões no 'golpe do bilhete premiado'
Operação da Polícia Civil bloqueou R$ 74,7 milhões da quadrilha e prendeu duas suspeitas por uso de documento falso
