Homem foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde permanece internado sob escolta - Reprodução / Google Street View

Homem foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde permanece internado sob escoltaReprodução / Google Street View

Publicado 14/11/2025 11:35

Um homem, de 42 anos, foi preso, nesta quinta-feira (13), após agredir os próprios pais, ambos de 64 anos, e um policial, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Durante a ocorrência, o suspeito foi baleado na perna.



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada após familiares do suposto agressor denunciarem que ele apresentava comportamento agressivo, havia arrombado a porta da casa e ameaçava os pais. Durante a ação, o homem agrediu os policiais com socos e empurrões. Um dos militares foi atingido com uma algema.

Segundo a corporação, os policiais precisaram imobilizar o suspeito porque as descargas da pistola de impulsos elétricos não surtiram efeito. Ele ainda tentou pegar a arma de um dos militares, o que gerou risco para a equipe e para as vítimas. Diante da situação, um disparo foi efetuado na perna do suspeito para conter a agressão.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde permanece internado sob escolta. O policial ferido recebeu atendimento médico devido ao trauma na cabeça.