Foram apreendidos três fuzis de guerra que estavam dentro de uma cama-baúDivulgação/ SSP-SP
Foram apreendidos três fuzis de guerra que estavam dentro de uma cama-baú, sendo que um deles era utilizado para abater carros de combate e aeronaves.
Levantamentos indicam que a reunião de armamentos e veículos no local estava relacionada ao planejamento de uma grande ação nos próximos dias. A ação policial aconteceu no Campo Limpo, zona sul da cidade.
Quadrilha utilizava um imóvel na zona sul para planejar crimes
Conforme a SSP, a mulher tinha função de guarda e vigia de armamentos, enquanto o homem produzia documentos falsos. "Durante a campana, uma mulher saiu do imóvel e foi abordada. Ao entrar na residência, os agentes identificaram que o local era utilizado como depósito de armamentos utilizados nos roubos, sob responsabilidade da indiciada", disse a SSP.
Ainda de acordo com a pasta, durante a operação, outro suspeito chegou de carro no local e foi abordado. Ele carregava na carteira um documento falso com a fotografia da detida no imóvel "O casal, sendo a mulher de 38 e o homem de 42 anos, já tinha passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio e roubo a residência. Eles foram encaminhados à 4ª Delegacia da Disccpat, do Deic, onde permaneceram à disposição da Justiça", afirmou a SSP.
O caso foi registrado como associação criminosa, uso de documento falso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.