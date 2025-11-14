Imagem é maior que o Cristo Redentor, que possui 38 metros - Divulgação

14/11/2025

Milhares de visitantes estiveram, nesta quinta-feira (13), na cidade do Crato, no Ceará, para a inauguração do monumento de Nossa Senhora de Fátima, que tem 54 metros de altura. A imagem é maior que o Cristo Redentor, que possui 38 metros.

O novo monumento substitui um anterior, que também era gigante e possuía 45 metros de altura. A mudança foi pensada para reforçar a tradição de devoção na cidade. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da Prefeitura do Crato, essa é a maior imagem de Nossa Senhora de Fátima no Brasil.

A inauguração contou com uma celebração especial, inclusive com as presenças do padre Fábio de Melo e da irmã Kelly Patrícia. A cerimônia foi conduzida por Dom Magnus Henrique, bispo diocesano de Crato, que celebrou o marco religioso. "Esta obra simboliza a fé de um povo que nunca desiste e que transforma devoção em movimento."