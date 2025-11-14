Thiago Demetrius ingressou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2014 - Reprodução / Redes sociais

Thiago Demetrius ingressou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2014Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/11/2025 14:19

O policial rodoviário federal Thiago Demetrius da Silva Brito, de 42 anos, morreu na quarta-feira (12) após participar de um Teste de Aptidão Física (TAF) em Sergipe. A prova era uma das etapas para aprovação em um curso do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, a prova dura três dias, com uma etapa em cada um. Na segunda-feira, foi realizada a primeira fase, que consistiu em uma corrida com transporte de carga para simular o deslocamento de uma vítima ou de um policial ferido. Em seguida, houve uma corrida de 8 km, durante a qual o policial começou a passar mal. Ele foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu na quarta-feira.

Thiago Demetrius ingressou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2014 e estava lotado no município de São Cristóvão. Nas redes sociais, a Polícia Civil de Sergipe lamentou o falecimento de Thiago, que teve atuação marcante em unidades como o Grupamento de Resposta Rápida e o Núcleo de Operações Especiais.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Policia Civil de Sergipe | Disque-Denúncia 181 (@pcsergipe)



A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe também manifestou pesar. "Neste momento de dor, a instituição se solidariza com os familiares, amigos e colegas da Polícia Rodoviária Federal, especialmente com o oficial investigador de Polícia Civil Antônio José de Brito, lotado na Academia de Polícia Civil (Acadepol), pai do policial da PRF, e com a oficial investigadora Raíssa Monteiro Alves de Souza, lotada na Divisão de Inteligência (Dipol), esposa de Thiago Demetrius", escreveu a SSP/SE.