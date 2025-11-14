Thiago Demetrius ingressou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2014Reprodução / Redes sociais
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Thiago Demetrius ingressou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2014Reprodução / Redes sociais
Ver essa foto no Instagram
Policial rodoviário federal morre após passar mal em teste de aptidão física em Sergipe
Prova era uma das etapas para aprovação em um curso do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar do Estado
Defesa do 'Careca do INSS' pede ao STF para desbloquear valores para pagar dívidas trabalhistas
Valor do débito é de R$ 155 mil
SP: Veja o que se sabe sobre explosão que deixou um morto e dez feridos
Acidente provou a interdição de 21 imóveis
Vídeo! Ceará inaugura estátua de Nossa Senhora de Fátima mais alta que o Cristo Redentor
Imagem tem 54 metros de altura; inauguração reuniu milhares de visitantes
PF sugere ao STF inclusão de Mauro Cid no programa de proteção a testemunhas
Ministro Alexandre de Moraes pediu parecer da PGR
Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira prêmio acumulado de R$ 100 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.