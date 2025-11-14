Número de jovens vítimas de fraudes digitais registra alta expressiva, segundo o SerasaReprodução / Internet
“O aumento nas tentativas de fraude é um reflexo direto da crescente digitalização dos consumidores e do uso intensivo de tecnologia pelos fraudadores, que hoje conseguem aplicar golpes em larga escala e com alto grau de personalização”, afirma o diretor de Autenticação e Prevenção a Fraude da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez. “Ao longo do tempo, algumas nuances passam a se destacar, e a mais recente é a escalada das investidas contra os mais jovens, um público tradicionalmente menos associado a golpes”, complementa.
No primeiro semestre, foram registradas 1.042.031 tentativas de fraude contra pessoas de até 25 anos, um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o total foi de 728 mil. De acordo com o indicador da datatech, a curva de crescimento entre os mais jovens vem se intensificando mês a mês ao longo de 2025. O volume superou, inclusive, o observado entre indivíduos de 51 a 60 anos (946 mil) e acima dos 60 anos (837 mil).
Apesar do crescimento expressivo entre os mais jovens, as faixas etárias economicamente ativas ainda concentram a maior parte das tentativas de fraude. Pessoas entre 36 e 50 anos representaram 33% dos registros no semestre, enquanto o grupo de 26 a 35 anos respondeu por 26,3%.
Dicas aos consumidores para evitar fraudes
- Garantir que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;
- Desconfiar de ligações ou mensagens que afirmem ser do banco informando compras ou empréstimos suspeitos. Essa abordagem é comum entre golpistas e visa obter dados pessoais ou senhas de acesso.
- Desconfiar de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;
- Ter atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba;
- Cadastrar suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;
- Não fornecer senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;
- Não transferir nenhum valor ou dado para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;
- Incluir suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;
- Monitorar o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude.
