Incêndio atinge galpão de tecidos no Brás, em São PauloReprodução Redes Sociais
Incêndio no Brás, que assustador. Parece um prédio fabril, mas não sei o que ta rolando. Já ta diminuindo, mas meu deus. Dá pra ouvir as sirenes chegando, presumo que bombeiros. pic.twitter.com/GlntDGBPz3— dani da pós-produção (@bilitante) November 14, 2025
O fogo começou por volta das 13h e foi controlado em cerca de meia hora pelo Corpo de Bombeiros. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma coluna de fumaça preta cobrindo o local, na Rua Martim Burchard, perto da estação do Brás de metrô
Os bombeiros continuavam no local até por volta das 15h para fazer o rescaldo do incêndio, que foi atendido com 11 viaturas da corporação.
A rua chegou a ficar interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas foi liberada por volta das 15h30.
