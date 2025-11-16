Segundo Camilo Santana, uso do Enem como avaliador do Ensino Médio não substituirá a aplicação bianual do SaebJosé Cruz/Agência Brasil
Ministério da Educação avalia aplicação do Enem em países do Mercosul a partir de 2026
No próximo ano, prova também passará a ser uma avaliadora do Ensino Médio no Brasil
Ministério da Saúde prepara ação contra médicos que faturam com conteúdos antivacina
Alexandre Padilha diz que vai adotar medidas cabíveis contra a difusão de desinformação por parte desses profissionais
Segundo dia de provas do Enem 2025 tem questões sobre Usain Bolt e criação do Ozempic
Para professores, avaliação teve nível de dificuldade médio e manteve as tendências observadas em anos anteriores
Lula diz que COP30 não seria viável sem Cúpula dos Povos
Presidente saudou movimentos que se reuniram em evento paralelo
SP: Perícia confirma que morto em explosão era homem investigado por soltar balões
Casa era utilizada de forma irregular como depósito de fogos de artifício
Governo Lula gastou R$ 345 mil para buscar de FAB ex-primeira-dama do Peru
Heredia foi condenada a 15 anos de prisão em uma ação de corrupção, originada da Operação Lava Jato
