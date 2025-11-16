Questionamento ocorre após análise das alterações na política de privacidade do Whatsapp em 2021Unsplash
Órgão regulador no Brasil questiona uso de dados pela Meta
Agência Nacional de Proteção de Dados determinou que o WhatsApp faça uma auditoria externa e apresente um plano de transparência sobre o compartilhamento de informações pessoais
Ministério da Educação avalia aplicação do Enem em países do Mercosul a partir de 2026
No próximo ano, prova também passará a ser uma avaliadora do Ensino Médio no Brasil
Ministério da Saúde prepara ação contra médicos que faturam com conteúdos antivacina
Alexandre Padilha diz que vai adotar medidas cabíveis contra a difusão de desinformação por parte desses profissionais
Segundo dia de provas do Enem 2025 tem questões sobre Usain Bolt e criação do Ozempic
Para professores, avaliação teve nível de dificuldade médio e manteve as tendências observadas em anos anteriores
Lula diz que COP30 não seria viável sem Cúpula dos Povos
Presidente saudou movimentos que se reuniram em evento paralelo
SP: Perícia confirma que morto em explosão era homem investigado por soltar balões
Casa era utilizada de forma irregular como depósito de fogos de artifício
