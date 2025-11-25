STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1 - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1 Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 25/11/2025 15:32 | Atualizado 25/11/2025 15:33

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta terça-feira (25) o fim do processo para os réus do Núcleo 1 da trama golpista, ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Com a decisão, os mandados de prisão para cumprimento de pena estão sendo cumpridos neste momento.



O trânsito em julgado do processo foi reconhecido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, após o fim do prazo para apresentação de novos recursos, que terminou ontem (24).



No dia 14 deste mês, por unanimidade, a Primeira Turma da Corte rejeitou o primeiro recurso de Bolsonaro e de mais seis réus.



Confira as penas definidas para os condenados:

- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;



- Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;



- Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos;



- Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;



- Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;



- Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa: 19 anos;



- Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias.