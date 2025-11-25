Defesa de Anderson Torres nega que ele tenha participado de encontros golpistas - Ton Molina/STF

Publicado 25/11/2025 16:10 | Atualizado 25/11/2025 16:11

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres vai cumprir pena por crime de tentativa de golpe de Estado no presídio da Papuda na capital federal. A ordem de início de cumprimento de pena foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Moraes mandou Anderson Torres cumprir pena em cela do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no DF. O local é destinado à prisão de policiais. Torres é delegado da Polícia Federal.

Conforme a condenação, 21 dos 24 anos de prisão serão em regime fechado. Torres deve se apresentar às autoridades ainda nesta terça-feira, 25.

Mais cedo, o advogado Eumar Roberto Novacki afirmou que apresentaria o ex-ministro à polícia, caso fosse intimado. Na segunda-feira, ele pediu ao ministro Alexandre de Moraes para que Anderson Torres fosse autorizado a cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou no Batalhão de Aviação Operacional.