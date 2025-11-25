Ministro Alexandre de Moraes convocou sessão extraordinária da Primeira Turma do STF - Reprodução de vídeo / X

Ministro Alexandre de Moraes convocou sessão extraordinária da Primeira Turma do STFReprodução de vídeo / X

Publicado 25/11/2025 18:04

São Paulo - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir, no plenário virtual, se confirma as prisões dos réus do núcleo crucial da trama golpista para cumprir as condenações.

Ao determinar a execução das penas, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, pediu uma sessão extraordinária para submeter a decisão individual ao crivo dos colegas.

A sessão será aberta nesta terça-feira, 25, a partir das 18 horas, e terá duração de 24 horas. A tendência é que os ministros confirmem, por unanimidade, as decisões do relator.

Participarão do julgamento os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, que agendou a sessão.

Nesta terça, Moraes determinou a execução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado Alexandre Ramagem, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e dos ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Bolsonaro, que já estava preso preventivamente, continuará na sede da Polícia Federal em Brasília. Os demais também foram presos. O único que ainda não foi detido é o deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. O STF deve pedir a extradição do deputado para que ele cumpra a pena no Brasil.