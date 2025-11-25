Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)Valter Campanato/Agência Brasil
Moraes deve pedir extradição de Ramagem para ex-chefe da Abin cumprir aqui sua pena de 16 anos
Ministro reconheceu o trânsito em julgado do processo, ou seja, declarou que a condenação é definitiva e que não há mais possibilidade de recurso
Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis condenados
Com decisão, penas passam a ser executadas
Ministério da Saúde anuncia compra de 1,8 milhão de doses da vacina contra VSR para gestantes
No Sistema Único de Saúde (SUS), o imunizante estará disponível para gestantes a partir da 28ª semana
Facções fazem aliança com PCC para combater grupo rival no ES, revela investigação
Embora independentes, PCC, TCP e AFC teriam estabelecido a aliança com foco na cooperação e no fortalecimento de suas posições no complexo de comunidades da região de Mata da Praia
Incêndio em presídio de Marília deixa pelo menos sete mortos
Fogo teria iniciado após um dos presos atear fogo a seus pertences
União Brasil avança para expulsar Celso Sabino após sua decisão de permanecer no governo Lula
Parecer aprovado pelo colegiado será encaminhado ao setor executivo do partido, responsável por finalizar e oficializar a decisão
Golpe do presente: operação mira quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhões
Os policias foram às ruas cumprir 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo
