Flávio Dino foi o segundo ministro da Primeira Turma do STF a apresentar o votoSophia Santos/STF
STF tem dois votos para manter execução de penas da trama golpista
Flávio Dino seguiu o posicionamento do relator do processo, Alexandre de Moraes
Senado aprova, por 57 a 0, aposentadoria de agentes de saúde em derrota ao governo
Matéria segue agora para apreciação na Câmara
STF começa a analisar se confirma decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro e aliados
Sessão no plenário virtual tem duração de 24 horas
Centenárias em marcha: mulheres negras mostram força do movimento
De todo o país, quase 500 mil marcharam na capital federal
Defesas de Bolsonaro e de outros réus contestam execução das penas
STF já determinou local de prisão dos condenados pela trama golpista
Uso de IA entre alunos e professores exige políticas de segurança
Pesquisa dirigida para ensino médio foi divulgada pelo Cetic.br
