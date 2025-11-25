Maioria do STF valida execução das penas de Bolsonaro e seis réus - Antônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 25/11/2025 19:13

Brasília - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar, no plenário virtual, se confirma a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou o início da execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros seis condenados no núcleo crucial da trama golpista.

A sessão tem duração de 24 horas e a tendência é que a decisão seja referendada por unanimidade. Além de Moraes, compõem o colegiado os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Até o momento, Moraes votou para manter a própria decisão

A pena de 27 anos e 3 meses será cumprida pelo ex-presidente inicialmente na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde ele já está custodiado em prisão preventiva desde sábado, 22.

A decisão foi assinada nesta tarde após o trânsito em julgado - se encerrarem todas as possibilidades de recursos - de todas as condenações dos réus do núcleo crucial da trama golpista.

Moraes também determinou a expedição de mandado de prisão contra:

- o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão; ele terá de cumprir a pena inicialmente no Complexo Penitenciário da Papuda;

- o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, condenado a 21 anos e seis meses de reclusão; ele deverá ser recolhido inicialmente na Estação Rádio da Marinha em Brasília;

- o deputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos e um mês de prisão; o parlamentar está foragido, então foi determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões;

- o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, condenado a 21 anos de prisão; ele deverá ficar custodiado no Comando Militar do Planalto;

- o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, condenado a 19 anos de prisão; ele deverá ser recolhido inicialmente no Comando Militar do Planalto;

- o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, condenado a 26 anos de prisão; ele deverá permanecer na 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro.