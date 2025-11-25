Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/11/2025 20:31 | Atualizado 25/11/2025 20:31

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira, 25, que o advogado-geral da União, Jorge Messias, é capaz de assumir a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Além do elogio a Messias, Gilmar Mendes destacou o papel da Advocacia-Geral da União (AGU) no manejo da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que resultou na imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente norte-americano Donald Trump.

"O que eu tenho dito é que Jorge Messias tem se revelado um advogado-geral extremamente diligente e extremamente capaz de dialogar com as instituições. Nessa crise que passamos com os Estados Unidos e em todo esse contexto, talvez ele tenha sido o interlocutor mais pronto por parte do governo", afirmou Gilmar durante evento em Roma, na Itália.

Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou Jorge Messias para ocupar a vaga deixada por Barroso, e o indicado agora aguarda a sabatina no Senado Federal, que foi marcada para o dia 10 pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Os próximos passos para que Messias assuma o cargo incluem a sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal. Após essa etapa, seu nome precisará ser aprovado por, no mínimo, 41 senadores no plenário.