Carlos Bolsonaro Renan Olaz/Agência Brasil
Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato de vereador no Rio para disputar vaga ao Senado por SC
Vereador há 24 anos no Rio de Janeiro, Carlos planeja, pela primeira vez, deixar o Estado berço do bolsonarismo para se candidatar a um cargo fora dos limites cariocas
Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato de vereador no Rio para disputar vaga ao Senado por SC
Vereador há 24 anos no Rio de Janeiro, Carlos planeja, pela primeira vez, deixar o Estado berço do bolsonarismo para se candidatar a um cargo fora dos limites cariocas
Ventos fortes afetam pelo menos 110 voos em Congonhas nesta quinta
Concessionária orienta que os passageiros entrem em contato com aéreas
Romário anuncia licenciamento do mandato de senador
Afastamento abre espaço para o suplente Bruno Bonetti (PL-RJ), que assume temporariamente
STF planeja derrubar decisão da Câmara favorável a Zambelli em novo embate entre Poderes
Medida dos parlamentares é uma desobediência à Corte, que determinou a perda imediata do mandato após ela ter sido condenada em caráter definitivo
Ministério da Segurança Pública será recriado caso PEC da Segurança seja aprovada, diz Lula
Presidente afirmou que o governo quer redefinir o papel da Guarda Nacional
Crise no transporte: Uber e 99 desistem de oferecer serviço de moto após lei polêmica
Empresas afirmam que normas municipais são arbitrárias e inviabilizam o serviço; regra será contestada na Justiça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.