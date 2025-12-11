Gustavo Gayer atribuiu o indiciamento ao seu posicionamento a favor do impeachment de ministros do STFMário Agra/Câmara dos Deputados
Deputado federal Gustavo Gayer, do PL, é indiciado por desvio de recursos de cota parlamentar
Polícia Federal fez uma operação em outubro de 2024 e apreendeu R$ 70 mil em espécie com um assessor
Câmara já gastou mais de R$ 650 mil com gabinete de Zambelli; custo pode chegar a R$ 1 milhão em 2026
Desde a fuga para a Itália e posterior prisão no país europeu no final de julho, atividade parlamentar da deputada é praticamente nula
Homem que atropelou e arrastou mulher vira réu em São Paulo
Acusado é transferido para presídio de Guarulhos
Câmara diz que não houve intenção de limitar trabalho da imprensa ao impedir acesso ao plenário
Em nota, a assessoria da Casa Legislativa diz 'lamentar os transtornos causados aos profissionais de comunicação' na ocasião
STF deixa votação do marco temporal para ano que vem
Corte já ouviu as sustentações orais das partes envolvidas
Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato de vereador no Rio para disputar vaga ao Senado por SC
Vereador há 24 anos no Rio de Janeiro, Carlos planeja, pela primeira vez, deixar o Estado berço do bolsonarismo para se candidatar a um cargo fora dos limites cariocas
