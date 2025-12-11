Na ocasião, jornalistas foram retirados do plenário da Câmara e chegaram a ser agredidos por policiais legislativosFabio Rodrigues Pozzebom/Agência
Câmara diz que não houve intenção de limitar trabalho da imprensa ao impedir acesso ao plenário
Em nota, a assessoria da Casa Legislativa diz 'lamentar os transtornos causados aos profissionais de comunicação' na ocasião
Câmara diz que não houve intenção de limitar trabalho da imprensa ao impedir acesso ao plenário
Em nota, a assessoria da Casa Legislativa diz 'lamentar os transtornos causados aos profissionais de comunicação' na ocasião
STF deixa votação do marco temporal para ano que vem
Corte já ouviu as sustentações orais das partes envolvidas
Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato de vereador no Rio para disputar vaga ao Senado por SC
Vereador há 24 anos no Rio de Janeiro, Carlos planeja, pela primeira vez, deixar o Estado berço do bolsonarismo para se candidatar a um cargo fora dos limites cariocas
Ventos fortes afetam pelo menos 110 voos em Congonhas nesta quinta
Concessionária orienta que os passageiros entrem em contato com aéreas
Romário anuncia licenciamento do mandato de senador
Afastamento abre espaço para o suplente Bruno Bonetti (PL-RJ), que assume temporariamente
STF planeja derrubar decisão da Câmara favorável a Zambelli em novo embate entre Poderes
Medida dos parlamentares é uma desobediência à Corte, que determinou a perda imediata do mandato após ela ter sido condenada em caráter definitivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.