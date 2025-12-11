Joyce Prado foi premiada no 44º Festival Internacional de Cinema de São Paulo por "Chico Rei Entre Nós" Apan/Divulgação
Morre aos 38 anos Joyce Prado, diretora de 'Chico Rei Entre Nós'
Cineasta era referência na construção de narrativas negras no audiovisual brasileiro
Sindicalismo vive um estágio muito triste, diz Lula durante a Caravana Federativa em BH
Lula foi dirigente sindical na década de 1970 e foi um dos fundadores do PT em 1980
Deputado federal Gustavo Gayer, do PL, é indiciado por desvio de recursos de cota parlamentar
Polícia Federal fez uma operação em outubro de 2024 e apreendeu R$ 70 mil em espécie com um assessor
Câmara já gastou mais de R$ 650 mil com gabinete de Zambelli; custo pode chegar a R$ 1 milhão em 2026
Desde a fuga para a Itália e posterior prisão no país europeu no final de julho, atividade parlamentar da deputada é praticamente nula
Homem que atropelou e arrastou mulher vira réu em São Paulo
Acusado é transferido para presídio de Guarulhos
Câmara diz que não houve intenção de limitar trabalho da imprensa ao impedir acesso ao plenário
Em nota, a assessoria da Casa Legislativa diz 'lamentar os transtornos causados aos profissionais de comunicação' na ocasião
