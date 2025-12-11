Enel disse por nota que a cobrança indevida "está fora das regras de conduta da companhia"Foto: Ilustração
Moradores acionam PM por suposta cobrança de funcionários da Enel para restabelecer energia
Empregados teriam exigido R$ 1.300 para religar a luz de um condomínio
Eduardo Bolsonaro critica Motta e Paulinho da Força: 'Bonecas de Moraes'
Filho do ex-presidente postou um vídeo nas redes sociais em resposta à notificação de perda de mandato que recebeu da Câmara dos Deputados
Morre aos 38 anos Joyce Prado, diretora de 'Chico Rei Entre Nós'
Cineasta era referência na construção de narrativas negras no audiovisual brasileiro
Sindicalismo vive um estágio muito triste, diz Lula durante a Caravana Federativa em BH
Lula foi dirigente sindical na década de 1970 e foi um dos fundadores do PT em 1980
Deputado federal Gustavo Gayer, do PL, é indiciado por desvio de recursos de cota parlamentar
Polícia Federal fez uma operação em outubro de 2024 e apreendeu R$ 70 mil em espécie com um assessor
Câmara já gastou mais de R$ 650 mil com gabinete de Zambelli; custo pode chegar a R$ 1 milhão em 2026
Desde a fuga para a Itália e posterior prisão no país europeu no final de julho, atividade parlamentar da deputada é praticamente nula
