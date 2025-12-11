Enel disse por nota que a cobrança indevida "está fora das regras de conduta da companhia" - Foto: Ilustração

Publicado 11/12/2025 18:54

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta quinta-feira, 11, por moradores de Diadema, na Grande São Paulo, para apurar uma suposta cobrança por parte de funcionários da Enel para restabelecer a energia elétrica.

O caso aconteceu na Rua São Pedro, no Centro. Segundo a polícia, um dos moradores relatou que um funcionário da concessionária cobrou inicialmente R$ 300 para religar a energia. Depois, o funcionário teria pedido mais R$ 1 mil.

Procurada pela reportagem, a Enel se limitou a dizer que os serviços de atendimento a emergências, como reparos na rede, não estão sujeitos à cobrança individual ao cliente. "A companhia reforça que qualquer exigência de pagamento para reparos na rede elétrica da distribuidora, para restabelecimento de energia, está fora das regras de conduta da companhia. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com os canais de atendimento", informou.

De acordo com a PM, três técnicos e supervisores da Enel foram levados ao 3º Distrito Policial (DP) de Diadema para o registro da ocorrência. O síndico do condomínio onde o caso ocorreu e dois funcionários do prédio que teriam presenciado a suposta cobrança também foram conduzidos para prestar esclarecimentos. A PM informou por volta das 16h que a ocorrência ainda estava em andamento.

Mais de 1,2 milhão de unidades consumidores continuam sem o fornecimento de energia elétrica na Grande São Paulo nesta quinta-feira. A situação foi causada pelo maior vendaval já registrado na cidade de São Paulo, com ventos de até 98 km/h. Essa velocidade do vento nunca tinha sido aferida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde o início das medições, em 1963.

Mais cedo, a Enel afirmou ter mobilizado mais de 1,5 mil equipes e veículos para restabelecer a energia elétrica na Grande São Paulo. A concessionária não informou um prazo para a conclusão do trabalho.