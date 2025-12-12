As prisões foram feitas em diferentes estados com apreensão de drogas, veículos e eletrônicosDivulgação/PCSP
Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP
Polícia prende 10 suspeitos e desarticula núcleo de facção
Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP
Polícia prende 10 suspeitos e desarticula núcleo de facção
Nunes pede que governo federal faça intervenção na Enel
Ele ainda rebateu as afirmações da concessionária de que as equipes estão trabalhando para normalizar o atendimento
Quem tem direito a foro privilegiado no Brasil? Entenda julgamento no STF que pede mudança
Procuradoria-Geral da República apresentou recurso no qual pede regras claras para evitar retrocessos investigativos
Moraes vota para manter cassação do mandato de Carla Zambelli
Parlamentar está detida na Itália
PF faz buscas contra ex-assessora de Arthur Lira na Câmara para apurar desvios de emendas
Operação foi autorizada por Flávio Dino, relator de ações no STF que questionam a transparência
PF faz perícia médica em Augusto Heleno por ordem de Moraes
General da reserva cumpre pena de 21 anos de prisão por participação na trama golpista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.