Augusto Heleno tem 78 anos e foi diagnosticado com demência mista (Alzheimer e vascular) - Lula Marques/Agência Brasil

Augusto Heleno tem 78 anos e foi diagnosticado com demência mista (Alzheimer e vascular) Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 12/12/2025 10:58

Peritos da Polícia Federal (PF) realizaram nesta sexta-feira, 12, uma perícia médica do general da reserva Augusto Heleno. O exame foi uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Augusto Heleno está preso no Comando Militar do Planalto após ser condenado a 21 anos de prisão no julgamento da ação penal que apurou a trama golpista.



Segundo Moraes, a solicitação de um laudo elaborado por peritos da PF decorre da existência de "informações contraditórias" nos autos, o que impede, neste momento, a análise do pedido da defesa para a concessão de prisão domiciliar. De acordo com o ministro, a decisão depende da "efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular)".



Na decisão, Moraes determina que os peritos realizem uma avaliação clínica completa, incluindo análise do histórico médico, exames laboratoriais, como função tireoidiana e níveis de vitamina B12, além de exames neurológicos e neuropsicológicos O ministro também estabelece que a perícia poderá incluir, se necessário, exames de imagem, como ressonância magnética e PET Scan, bem como quaisquer outros procedimentos considerados adequados para a verificação do estado de saúde do réu.



O objetivo é avaliar, em especial, a memória e outras funções cognitivas, eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, os cuidados necessários para a manutenção da integridade física e cognitiva e a necessidade, ou não, de supervisão contínua.



