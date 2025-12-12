A Enel afirma que o vendaval provocou uma grande destruição e que precisará reconstruir a rede das áreas afetadas - Paulo Pinto/Agência Brasil

Quase 800 mil residências seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo dois dias após um vendaval de 98 km/h cancelar voos, afetar o transporte público e derrubar árvores . Às 7 horas desta sexta-feira (12), 780.143 casas de 24 municípios continuavam com o fornecimento de luz interrompido.

À 1h45, o número ainda ultrapassava 1 milhão. A Enel Distribuição São Paulo afirma que o vendaval provocou uma grande destruição e que precisará reconstruir a rede das áreas afetadas. A concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada.

Em Juquitiba, 39% do município segue sem luz. Embu das Artes têm pelo menos 26% do fornecimento interrompido. Agora, seis cidades afetadas (Mauá, Carapicuíba, Osasco, Jandira, Barueri e Santana de Parnaiba) já têm menos de 5% interrupção.

Em nota, a Enel informou que já conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 1,8 milhão de clientes, dos 2,2 milhões afetados. Outros cerca de 500 mil novos casos ingressaram ao longo da quinta-feira (11) com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos pela manhã.

Segundo a concessionária, em algumas localidades, o "restabelecimento é mais complexo", porque envolve a "reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos".