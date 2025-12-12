Imagens de Santa Rita, São José e Nossa Senhora de Fátima foram vandalizadas - Reprodução/ redes sociais

Publicado 12/12/2025 09:29 | Atualizado 12/12/2025 14:05

Espírito Santo - Uma mulher invadiu uma igreja católica na tarde desta quinta-feira (11), quebrou imagens de santo e jogou uma Bíblia no chão, na Praia do Canto, em Vitória (ES). Nenhum objeto foi roubado.

O caso aconteceu na Igreja Santa Rita de Cássia. Às quintas-feiras não há realização de missas, mas o templo estava aberto para que os fiéis pudessem fazer orações e confissões. Ao todo, três imagens foram quebradas: Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José. Velas e alguns objetos também foram vandalizados. Ela fugiu após o episódio.

Em nota, a Arquidiocese de Vitória informou que ninguém foi agredido e que registrou um boletim de ocorrência. A igreja também ficou fechada para a realização da perícia. O Dom Ângelo Mezzari, arcebispo de Vitória, acompanha o caso e orienta os procedimentos para identificar a responsável.

Nas redes sociais, Frei Mário que administra a paróquia, comentou sobre o vandalismo.

"A profanação foi feita por uma pessoa certamente desequilibrada ou fanática. Quebraram algumas imagens, espalharam os castiçais. Imediatamente os nossos funcionários tomaram providência. Foi feito o boletim de ocorrência", explicou.

O líder religioso ressaltou que ninguém ficou ferido no episódio e que as imagens podem ser restauradas ou substituídas.

"O ser humano é profanado todos os dias, não deixamos que isso aconteça. Com as imagens, claro que é ruim, porque são símbolos de nossa fé, mas daremos jeito, serão restauradas ou compraremos outras. Não fiquem alarmados. Aclamemos o nosso coração, tenhamos fé e continuemos com essa comunidade vida", pediu.





A comunidade católica também da Paróquia Santa Rita convidou os fiéis para uma vigília de oração durante as próximas 24h.



"Diante da dor da profanação que vivemos hoje em nossa amada Paróquia Santa Rita de Cássia, a nossa resposta será a ORAÇÃO. À meia-noite, o Grupo de Oração Vida Nova se reúne na porta da paróquia para rezar o terço de reparação. Venha viver este ato de amor e desagravo pela nossa igreja. Traga sua vela. Vamos iluminar a noite com a nossa fé", diz a nota.

Durante a investigação, as celebrações serão feitas no salão paroquial. Até o momento, ninguém foi localizado.

Procurada, a Polícia Civil do ES não deu detalhes sobre o episódio. "Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado."