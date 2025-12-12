Caso ocorreu no São Pedro Thermas Resort, localizado em São PedroDivulgação
Hóspede morre em competição de comer melancia em resort no interior de São Paulo
Local afirma que vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a atividade
Café sem açúcar: Ciência revela efeitos poderosos no cérebro e na queima de gordura
Tomar a bebida em sua forma mais pura maximiza benefícios cognitivos e metabólicos
Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP
Polícia prende 10 suspeitos e desarticula núcleo de facção
Nunes pede que governo federal faça intervenção na Enel
Ele ainda rebateu as afirmações da concessionária de que as equipes estão trabalhando para normalizar o atendimento
Quem tem direito a foro privilegiado no Brasil? Entenda julgamento no STF que pede mudança
Procuradoria-Geral da República apresentou recurso no qual pede regras claras para evitar retrocessos investigativos
STF forma maioria para manter cassação do mandato de Carla Zambelli
Parlamentar está detida na Itália
