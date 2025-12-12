Criança foi encontrada morta dentro de uma residência em Ceilândia - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/12/2025 09:49

DF - Um bebê foi encontrado morto, na tarde desta quinta-feira (11), em uma residência no Setor O, em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, a corporação ainda apura o motivo da morte.

O pai da criança, Pablo Vitor, contou, em entrevista à TV Globo, que a filha, Laura Rebeca, foi deixada na casa que funcionava como uma creche e teria ficado cerca de duas horas sem supervisão até ser encontrada sem vida.

"Quando cheguei lá e vi o corpinho dela, marcas no pescoço, nariz com sangue. Muito triste ver o corpo da minha filha saindo pelo IML", relatou.

Ele explicou que a criança estava sob os cuidados da avó, que precisou resolver um problema e decidiu deixá-la na "creche" por ser um local bem recomendado.

Laura dormia em um bebê-conforto quando, após duas horas, a cuidadora percebeu que ela estava muito quieta. Ao verificar, notou que o cinto do equipamento poderia estar provocando asfixia.

A Polícia Civil informou que os agentes foram acionados após um chamado de emergência envolvendo a criança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários, no entanto, constatou o óbito no endereço.

Agentes da 24ª Delegacia Policial (Ceilândia) estiveram na residência para as providências iniciais. A perícia criminal também esteve no local e realizou os levantamentos técnicos.

Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames periciais que irão determinar as circunstâncias e a causa da morte. As investigações seguem em andamento.