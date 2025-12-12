Criança foi encontrada morta dentro de uma residência em CeilândiaReprodução / TV Globo
Bebê é encontrado morto dentro de creche informal no Distrito Federal
Polícia Civil ainda apura as circunstâncias e a causa da morte
Grande SP ainda tem mais de 780 mil imóveis sem energia elétrica após dois dias do vendaval
Concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada
ES: Mulher invade igreja católica, quebra três imagens de santo e joga Bíblia no chão
Velas e alguns objetos também foram vandalizados
STF analisa decisão de Moraes que determinou perda de mandato de Carla Zambelli
Magistrado anulou a posição da Câmara dos Deputados, que havia mantido a parlamentar no cargo
Projeto que veda cotas raciais em SC gera críticas da Udesc e de associação de professores
Instituição aponta inconstitucionalidade e ataque à autonomia universitária
Há dois dias sem luz, moradores de São Paulo se adaptam e protestam
Mais de 1,3 milhão de clientes estão sem luz na região metropolitana
