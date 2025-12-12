Agentes reunidos antes de deflagrar a operação Veredicto SombrioDivulgação / Polícia Civil
MG: Polícia prende suspeito de movimentar R$ 13 milhões para grupo criminoso com empresas de fachada
Segundo as autoridades, o homem tinha papel central na blindagem e ocultação do patrimônio do líder da quadrilha
Explosão de galeria subterrânea da Enel deixa uma pessoa ferida em SP
Companhia informou que está apurando as circunstâncias do acidente
Bebê é encontrado morto dentro de creche informal no Distrito Federal
Polícia Civil ainda apura as circunstâncias e a causa da morte
Grande SP ainda tem mais de 780 mil imóveis sem energia elétrica após dois dias do vendaval
Concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada
ES: Mulher invade igreja católica, quebra três imagens de santo e joga Bíblia no chão
Velas e alguns objetos também foram vandalizados
STF analisa decisão de Moraes que determinou perda de mandato de Carla Zambelli
Magistrado anulou a posição da Câmara dos Deputados, que havia mantido a parlamentar no cargo
