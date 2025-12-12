Agentes reunidos antes de deflagrar a operação Veredicto Sombrio - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 12/12/2025 10:26

Um homem de 28 anos, apontado como um dos principais operadores do núcleo financeiro de uma organização criminosa e atuante no esquema de lavagem de capitais, foi preso nesta quinta-feira (11) em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito movimentou mais de R$ 13 milhões utilizando empresas de fachada para ocultar a origem de valores provenientes de fraudes eletrônicas e bancárias. As investigações indicam que ele tinha papel central na blindagem e ocultação do patrimônio do líder do grupo.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam um veículo avaliado em R$ 150 mil. As contas bancárias do investigado também foram bloqueadas para tentar descapitalizar a quadrilha e ressarcir os prejuízos causados às vítimas.

A prisão integra a operação Veredicto Sombrio, deflagrada na quarta-feira (10), quando foram cumpridos 27 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões, nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Jacutinga. Na ocasião, nove pessoas foram presas.

A ação resultou ainda na apreensão de veículos de luxo, joias, computadores e celulares, além do bloqueio de aproximadamente R$ 40 milhões pertencentes ao grupo, incluindo cerca de 180 mil dólares em criptoativos.

A operação é conduzida pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e pela Corregedoria-Geral de Justiça. As investigações seguem em busca de novos envolvidos.