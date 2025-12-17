Planalto teme não ter os votos necessários para aprovar a indicação de Jorge Messias ao STFReprodução / Youtube
Lula pede a ministros que ajudem a conseguir votos para indicação de Jorge Messias ao STF
Advogado-geral da União precisa da aprovação de 41 senadores
Lula pede a ministros que ajudem a conseguir votos para indicação de Jorge Messias ao STF
Advogado-geral da União precisa da aprovação de 41 senadores
PL da Dosimetria: CCJ reduz para quatro horas prazo de pedido de vista
Expectativa é que matéria seja votada ainda nesta quarta-feira pelo Senado
Trecho de Rodovia de SP será rebatizado em homenagem a Silvio Santos
Lei sancionada por Tarcísio de Freitas altera a denominação de parte da Anhanguera, entre São Paulo e Jundiaí, para celebrar o legado do apresentador
Malafaia critica decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à Presidência: 'Comigo não cola'
Pastor afirma que ex-presidente estava emocionalmente fragilizado ao apoiar o filho
Ex-juiz da Lava Jato é visto furtando champanhe francesa de R$ 400
Câmeras de segurança de supermercado em Santa Catarina registraram a ação
Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio cultural brasileiro
Segundo o presidente, a medida será formalizada na próxima semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.