Lula voltou a prometer a criação do Ministério da Segurança PúblicaAntonio Cruz / Agência Brasil
Depois que aprovar a PEC da Segurança Pública, vamos recriar o ministério, diz Lula
Presidente afirmou que a proposta de emenda à Constituição precisa definir o papel da União no combate ao crime organizado
Defesa pede ao STF autorização permanente para visitas de Michelle a Bolsonaro
Advogados solicitam que ex-primeira-dama tenha acesso regular ao ex-presidente duas vezes por semana
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Prazo para entrega do laudo termina nesta quarta-feira
Lula pede a ministros que ajudem a conseguir votos para indicação de Jorge Messias ao STF
Advogado-geral da União precisa da aprovação de 41 senadores
PL da Dosimetria: CCJ reduz para quatro horas prazo de pedido de vista
Expectativa é que matéria seja votada ainda nesta quarta-feira pelo Senado
Trecho de Rodovia de SP será rebatizado em homenagem a Silvio Santos
Lei sancionada por Tarcísio de Freitas altera a denominação de parte da Anhanguera, entre São Paulo e Jundiaí, para celebrar o legado do apresentador
