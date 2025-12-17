De acordo com a Justiça espanhola, Eustáquio é alvo de uma investigação com "motivação política"Reprodução
Justiça da Espanha nega extradição de blogueiro investigado pelo STF
Oswaldo Eustáquio é acusado de envolvimento em atos golpistas
Enel se diz disposta a enterrar fiação em SP e não cogita abrir mão de concessão
Concessionária é alvo de críticas da prefeitura e do governo do estado
STF forma maioria de votos contra marco temporal de terras indígenas
Corte tem placar de 6 votos a 0 pela inconstitucionalidade da regra
Brasil registra caso importado de 'gripe K' no Pará
Infectada era das Ilhas Fiji e participou da COP30, em Belém
Diretor-geral da PF critica redução de penas aos condenados pelo 8 de Janeiro
Para Andrei Rodrigues, decisão mostra incoerência em defender punições mais duras e, ao mesmo tempo, apoiar medidas que flexibilizam a aplicação da lei
Com pouca resistência do governo, CCJ aprova, por 17 a 7, projeto de Dosimetria
Plenário do Senado vai votar o PL ainda nesta tarde
