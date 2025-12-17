Além de Gleisi, outras lideranças do governo negam que haja uma negociação para a aprovação do projetoFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Gleisi diz que não há negociação ou acordo no Senado envolvendo PL da Dosimetria
Projeto reduz penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Gleisi diz que não há negociação ou acordo no Senado envolvendo PL da Dosimetria
Projeto reduz penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Depois que aprovar a PEC da Segurança Pública, vamos recriar o ministério, diz Lula
Presidente afirmou que a proposta de emenda à Constituição precisa definir o papel da União no combate ao crime organizado
Defesa pede ao STF autorização permanente para visitas de Michelle a Bolsonaro
Advogados solicitam que ex-primeira-dama tenha acesso regular ao ex-presidente duas vezes por semana
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Prazo para entrega do laudo termina nesta quarta-feira
Lula pede a ministros que ajudem a conseguir votos para indicação de Jorge Messias ao STF
Advogado-geral da União precisa da aprovação de 41 senadores
PL da Dosimetria: CCJ reduz para quatro horas prazo de pedido de vista
Expectativa é que matéria seja votada ainda nesta quarta-feira pelo Senado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.