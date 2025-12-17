Andrei Rodrigues fez pesadas críticas à aprovação do PL da Dosimetria na CCJ do SenadoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Diretor-geral da PF critica redução de penas aos condenados pelo 8 de Janeiro
Para Andrei Rodrigues, decisão mostra incoerência em defender punições mais duras e, ao mesmo tempo, apoiar medidas que flexibilizam a aplicação da lei
